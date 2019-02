Si avrà un po’ più tempo per presentare la Comunicazione Enea per i lavori di ristrutturazione effettuati in casa propria, non tanto di più, ma è già qualcosa, considerando che il sito dell’Ente è andato in tilt per gli eccessivi accessi: dall’iniziale termine del 19 febbraio, la data ultima in cui si può inviare la comunicazione obbligatoria è slittato a giovedì 21 febbraio 2019.

Vediamo chi è obbligato a rispettare questi tempi e chi deve effettuare la cosiddetta comunicazione Enea per lavori ristrutturazione effettuati all’interno di immobili.

Comunicazione Enea: ultime novità

L’ultima importante novità è la proroga della scadenza per la comunicazione Enea ristrutturazioni a giovedì 21 febbraio 2019, anziché il termine iniziale di martedì 19 febbraio.

Si avranno quindi due giorni in più di tempo per inviare questa comunicazione obbligatoria, per i cittadini che hanno effettuato lavori di ristrutturazione in casa propria prima del 21 novembre 2018. Evidentemente sono stati tante le ristrutturazioni entro questa data, perché il sito dell’Ente è andato letteralmente in tilt, tanto da portare allo slittamento della scadenza.

Ricordiamo devono rispettare questa scadenza solo ed esclusivamente coloro che hanno effettuato lavori prima del 21 novembre 2018. Chi invece ha ristrutturato casa propria dal 22 novembre 2018 in poi avrà tempo per comunicare i lavori entro 90 giorni dall’ultimazione o dal collaudo finale.

Comunicazione Enea: cos’è

La comunicazione Enea è un obbligo di trasmissione dati, tramite una procedura online, per chi abbia effettuato particolari tipologie di lavori di ristrutturazione e voglia usufruire dei relativi bonus e detrazioni. In particolare l’ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili ed elettrodomestici, ecc.

Comunicazione Enea ristrutturazioni: chi deve farla

L’obbligo di comunicare i lavori effettuati incombe sui contribuenti che abbiano effettuato lavori di ristrutturazione e intendono chiedere la detrazione di questi lavori in Dichiarazione dei redditi. È essenziale ai fini delle detrazioni fiscali concesse all’interno dei vari bonus casa.

Comunicazione Enea: per quali lavori va fatta

Non occorre farla in ogni caso e per ogni tipologia di lavori. La trasmissione dati ai fini della richiesta bonus fiscali, va effettuata in caso di specifiche tipologie di lavori, collegate a una tabella che la stessa Enea ha pubblicato, con l’elenco degli interventi incentivabili nel 2019:

Strutture edilizie

riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;

riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Impianti tecnologici

installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;ùpompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

microcogeneratori

scaldacqua a pompa di calore;

generatori di calore a biomassa;

installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;

installazione di impianti fotovoltaici

Infissi

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi.

Elettrodomestici

(solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017)

forni

frigoriferi

lavastoviglie

piani cottura elettrici

lavasciuga

lavatrici

Per gli interventi non inclusi nell’elenco Enea non è necessario inviare alcuna comunicazione.

Comunicazione Enea: scadenze da rispettare

Come detto a inizio articolo, la nuova scadenza da rispettare per inviare la comunicazione è fissata al 21 febbraio 2019, ma solo per chi ha effettuato lavori entro il 21 novembre 2018. Chi li ha effettuati dopo questa data, ha l’obbligo di trasmissione dati entro 90 giorni dal termine dei lavori e dal collaudo.

Ecco lo schema delle scadenze:

21 febbraio 2019, per ristrutturazioni effettuate entro il 21 novembre 2018,

Entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo, per ristrutturazioni effettuate dal 22 novembre 2018 in poi

Comunicazione Enea ristrutturazioni: come si effettua

Veniamo al punto: come si fa tutto questo? Per la trasmissione dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia bisogna accedere al sito ristrutturazioni2018.enea.it.

A questo punto occorre seguire questi step:

Registrazione degli utenti

Dati del Beneficiario

Dati dell’immobile

Scheda descrittiva degli interventi

Riepilogo

Trasmissione

Soprattutto la scheda descrittiva degli interventi è un po’ complessa e complicata, perché prevede l’inserimento di informazioni specifiche per ciascuna tipologia di intervento effettuato. Ecco perché potrebbe essere meglio rivolgersi a un professionista, magari il geometra che ha seguito i lavori.

Comunicazione Enea: contatti Ente

La lieve complessità della procedura può far sorgere dubbi o problemi. Ecco perché Enea ha messo a disposizione i propri contatti.

È lo stesso Ente a comunicare che, per particolari esigenze è stata creata una “finestra per il cittadino”: il lunedì dalle 12.00 alle 15,50 e il mercoledì dalle 10.30 alle 14.00, sulla pagina http://www.acs.enea.it/contatti/ compare il link in verde “INVIA un QUESITO” attraverso il quale è possibile contattare i nostri consulenti.

