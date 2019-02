Gli aspiranti commercialisti ed esperti contabili si preparino: il Ministero dell’istruzione ha diffuso lo scorso 3 gennaio le date per l’esame dottore commercialista 2019 e comunicato le date di scadenza delle domande di ammissione agli esami, sia per la sezione A sia per la sezione B dell’Albo.

Come riportato infatti all’articolo 1 dell’ordinanza “Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2019 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Sono altresì indette, all’interno delle sessioni d’esame innanzi indicate, le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.

Vediamo in dettaglio, sulla base dell’ordinanza Miur le date utili, per la domanda e per le prove, i requisiti richiesti per accedervi e come prepararsi ad affrontare l’esame che abiliterà alla professione.

Consulta qui l’ordinanza

Esame Commercialista 2019: le date delle prove

Innanzitutto occorre ricordare che ci saranno 2 sessioni d’esame previste. Come reso noto dall’ordinanza del Miur, dello scorso 3 gennaio, le prove d’esame si terranno secondo questo calendario di date:

ACCESSO ALLA SEZIONE A

1° sessione la prova si terrà in tutte le sedi il 13 giugno 2019

la prova si terrà in tutte le sedi il 2° sessione la prova si terrà in tutte le sedi il 14 novembre 2019.

ACCESSO ALLA SEZIONE B

1° sezione , la prova si terrà in tutte le sedi il 20 giugno 2019

, la prova si terrà in tutte le sedi il 2° sezione, la prova si terrà in tutte le sedi il 21 novembre 2019

Esame commercialista 2019: i requisiti

Vediamo chi può accedere alle sessioni d’esame e guadagnarsi un posto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Tra le condizioni necessarie ci sono:

il possesso della laurea specialistica o magistrale prevista per l’esercizio della professione,

in allegato le certificazioni che attestino il diritto ad avere particolari ausili o un tempo prolungato per lo svolgimento dell’esame.

il certificato di compiuto tirocinio, che andrà terminato necessariamente entro la data di inizio della prova. Chi lo completerà tra la presentazione della domanda e la sessione scelta dovrà impegnarsi – all’interno della stessa richiesta – a produrlo in un secondo momento.

Esame commercialista 2019: scadenza domanda

Assieme alle date d’esame, sono anche state pubblicate le scadenze utili per presentare domanda di ammissione. In particolare:

domanda di ammissione da presentare entro il 23 maggio 2019 , per la 1° sessione d’esame

, per la 1° sessione d’esame domanda di ammissione entro il 18 ottobre 2019, per la 2° sessione d’esame.

Esame commercialista 2019: come fare domanda

La domanda di ammissione deve essere inviata alla segreteria dell’Università presso cui si vogliono sostenere gli esami. Può essere presentata in una sola delle sedi indicate nella tabella indicata nella tabella allegata all’ordinanza.

Per maggiori informazioni sui documenti da allegare alla domanda, in carta semplice, è possibile consultare l’ordinanza a questo link al sito del Miur

Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2019, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Esame commercialista 2019: le prove

L’esame di stato per dottore commercialista consiste in tre prove scritte (di cui una pratica), e una prova orale.

PROVE SCRITTE

La prima prova scritta dell’esame di stato per dottore commercialista verte su una serie di materie, tra cui ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria.

La seconda prova scritta si focalizza sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile.

La prova pratica è, invece, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

PROVA ORALE

La prova orale invece, oltre all’accertamento delle conoscenze su materie previste per le prove scritte, prevede anche altre materie, tra cui informatica, sistemi informativi, economia politica, legislazione e deontologia professionale.

