Il mese più corto dell’anno non fa eccezione agli altri: è comunque carico di termini da rispettare in tema fiscale, pensionistico, di presentazione istanze e anche per le domande di concorso: soprattutto in questo nuovo anno con scadenze di febbraio 2019 che richiamano all’attenzione e non accettano ritardi.

Pensiamo ad esempio a chi lavora nl comparto scuola e vuole accedere a Quota 100 o pensione anticipata, a chi si trova alle prese con adempimenti fiscali come esterometro, spesometro, liquidazione Iva, regime forfetario, e anche a chi vuole tentare la sorte e provare ad accedere a Concorsi pubblici, per aggiudicarsi un posto di lavoro nella pubblica amministrazione.

Scorriamo allora il calendario delle principali scadenze di questo febbraio 2019.

SCADENZE FISCALI

11 febbraio 2019

Richiesta di attribuzione del credito d’imposta previsto per i compensi corrisposti agli avvocati e/o agli arbitri nei procedimenti di negoziazione assistita e/o di arbitrato.

In particolare, i soggetti che hanno corrisposto, nell’anno 2018, il compenso agli avvocati che li hanno ai sensi del Capo II del D.L. n. 132/2014 conclusi con successo, e i soggetti che hanno corrisposto, nell’anno 2017, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del D.L. n. 132/2014 sempre che si sia concluso con lodo, possono presentare istanza di attribuzione del credito d’imposta

La richiesta di attribuzione del credito d’imposta deve essere proposta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile in un’area dedicata, denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al D.L. n. 132 del 2014”, del sito internet del Ministero della Giustizia

15 febbraio 2019

Ravvedimento: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 gennaio 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). Questo vale sia per le persone fisiche, che per lavoratori autonomi, imprenditori artigiani e commercianti, rappresentanti di commercio, società.

18 febbraio 2019

la liquidazione IVA per i contribuenti mensili;

l’invio all’Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche , con i relativi file XML, da parte dei contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva mensile; questo per effetto della moratoria sulle sanzioni.

, con i relativi file XML, da parte dei contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva mensile; questo per effetto della moratoria sulle sanzioni. gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e contributi INPS. Il 16 febbraio cade di sabato, ecco perché i termini slittano al 18 febbraio 2019. Entro questo giorno quindi bisogna versare mediante F24 online l’Iva relativa al mese di gennaio 2019 per i contribuenti mensili, le ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di gennaio, i «contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi relativi a gennaio. Inoltre bisogna anche versare i contributi Inps in misura fissa per artigiani e commercianti riferiti al quarto trimestre 2018, il versamento del premio Inail relativo al saldo 2018 ed all’acconto 2019, in unica soluzione o come prima rata

25 febbraio 2019

Entro il 25 febbraio si devono inoltre presentare gli elenchi Intrastat delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti dei soggetti UE. Lo si deve fare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico

28 febbraio 2019

Ultimo giorno del mese.

La primissima scadenza da tenere a mente è quella per l’Esterometro, cioè la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio 2019,

cioè la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio 2019, Dopodiché non scordatevi la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) relativa al quarto trimestre 2018, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali,

(Lipe) relativa al quarto trimestre 2018, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali, E anche il famoso Spesometro , la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo semestre 2018.

, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo semestre 2018. Pagamento 5° e ultima rata rottamazione bis (Decreto legge 148/2017) per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

ALTRE SCADENZE

Veniamo ora alle altre scadenze, quelle non propriamente fiscali, ma altrettanto importanti, soprattutto alla luce delle novità in arrivo in tema pensioni e non solo. Qui la data fondamentale è l’ultimo giorno del mese: il 28 febbraio.

28 febbraio 2019

scadenze domande Quota 100 e pensioni anticipate comparto scuola : dipendenti e personale della scuola che vuole accedere alle opportunità di anticipo pensionistico, date da Quota 100 we Pensione anticipata, possono presentare domanda di cessazione fino al 28 febbraio 209 e poi procedere alla domanda Inps.

: dipendenti e personale della scuola che vuole accedere alle opportunità di anticipo pensionistico, date da Quota 100 we Pensione anticipata, possono presentare domanda di cessazione fino al 28 febbraio 209 e poi procedere alla domanda Inps. domanda Inps riduzione contributi regime forfetario 2019 : i titolari di partita iva nel regime forfetario che svolgono attività di impresa possono accedere all’agevolazione sui contributi Inps, con la riduzione del 35 per cento rispetto ai contributi ordinari richiesti. Per farlo però occorre presentare domanda Inps di riduzione contributi entro il 28 febbraio 2019.

: i titolari di partita iva nel regime forfetario che svolgono attività di impresa possono accedere all’agevolazione sui contributi Inps, con la riduzione del 35 per cento rispetto ai contributi ordinari richiesti. Per farlo però occorre presentare domanda Inps di riduzione contributi entro il 28 febbraio 2019. istanze indennità per il fermo pesca: scadenze in vista anche per i pescatori interessati dal fermo pesca 2018, se vuole ricevere l’indennità relativa ai giorni in cui non si è potuto uscire in mare per pescare. La richiesta va presentata entro il 28 febbraio 2019 e lo si può fare attraverso il sistema telematico denominato “CIGSonline”.

SCADENZE CONCORSI

11 febbraio 2019

Domanda Concorso segretari comunali: Il termine per l’iscrizione al sesto corso-concorso Segretari Comunali e Provinciali è stato prorogato all’11 febbraio 2019, ultimo giorno utile per candidarsi.

17 febbraio 2019

Concorsi Oss e Infermieri Catanzaro. Stando ai bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 18-01-2019, l’Ospedale “Mater Domini” di Catanzaro offre un totale di 167 posti di lavoro dei quali 65 da infermiere e 102 da Operatore Socio Sanitario (OSS) cat.BS: i vincitori dei rispettivi concorsi saranno assunti a tempo pieno ed indeterminato presso l’ospedale. Vediamo insieme quali sono i requisiti necessari per accedere al concorso per il posto da Operatore Socio Sanitario e come presentare domanda entro il termine ultimo, fissato per il 17 febbraio 2019.

