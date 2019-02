Come promesso, il vicepremier Luigi Di Maio ha tolto il velo di mistero sull’attuazione del Reddito di cittadinanza 2019, presentando alle 15,45 di oggi, lunedì 4 febbraio, Sito web a cui accedere per fare domanda, e la Card, la carta Rdc che sarà consegnata ai beneficiari, e su cui saranno caricati i soldi erogati a loro favore.

“Un grande lavoro di squadra con Enti come Inps e Poste italiane, che hanno lavorato notte e giorno”, ha affermato Di Maio.

“Siamo tutti orgogliosi, tutto il governo lo è, ma la cosa più importante è che sono orgogliosi gli italiani. E’ una misura molto complessa, di equità sociale, frutto di un lavoro corale. “Abbiamo faticato tanto per lavorare a questa misura”. così il premier Giuseppe Conte alla presentazione del sito e della card sul reddito.

Tutto pronto dunque: tra poco si potrà cominciare con le domande effettuate sul sito e l’erogazione del reddito. Il sito è accessibile al link www.redditodicittadinanza.gov.it: il nome è contenuto in un opuscolo dell’Inps che sarà presto pubblicato e spiega con le risposte a 21 domande i principali temi che riguardano il Reddito.

La domanda per il Reddito può essere presentata “in modalità cartacea presso gli uffici postali avvalendosi del modulo di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019, ai Centri di assistenza fiscale oppure on line, direttamente al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali Spid”.

Ecco in dettaglio tutti i particolari presentati.

Consulta lo speciale Reddito di cittadinanza

Al debutto arriva anche il nuovo sito – www.redditodicittadinanza.gov.it -, che sarà attivato da subito e per il primo mese servirà solo a fornire informazioni. Successivamente, dal 6 marzo, diventerà il portale sul quale sarà possibile richiedere telematicamente il reddito di cittadinanza, uno sportello virtuale al quale si affiancheranno quelli reali di Poste e Caf.

Un sito con sfondo blu e la scritta “Reddito di cittadinanza – una rivoluzione per il mondo del lavoro”, a caratteri cubitali. Questa l’Homepage pre-presentazione. Un video tutorial esplicativo su tutti i dettagli per fare domanda.

Queste le voci presenti sul portale:

A seguire poi il Video esplicativo

Un sito che fino a mercoledì 6 marzo resterà un sito informativo, dove sarà possibile reperire tutte le info utili su come fare domanda, sui documenti sa presentare, le scadenze, le modalità di richiesta Spid e Isee.

Come detto il sito web darà solo informazioni sulle modalità di effettuazione domanda e i documenti, almeno fino al 6 marzo 2019. Le domande online si aprono ufficialmente dal 6 marzo 2019 in avanti.

Si potranno effettuare solo se in possesso di Spid, oppure rivolgendosi ai Caf o alle Poste.

Come si legge sul portale, “Se vuoi fare la richiesta online è indispensabile aver attivato SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Ti consigliamo di richiederlo prima del 6 marzo presso uno degli Identity Provider Accreditati che trovi sul sito www.spid.gov.it”.

Ecco gli adempimenti:

Per presentare la domanda è indispensabile richiedere e presentare l’isee, dal 6 al 31 marzo 2019:

Una normale Carta bancaria, del tutto simile ad una ricaricabile. Gialla, simile alla Poste Pay, con i numeri a rilievo e il logo di Poste. Le ultime indiscrezioni raccontano così la nuova Card sulla quale saranno accreditati i fondi del reddito. Sarà assegnata al titolare che richiederà il reddito di cittadinanza, ma non avrà sopra il nome e soprattutto si mimetizzerà con le altre normali carte di credito per rispetto della privacy.

Le card su cui saranno caricati i soldi saranno stampate da Poste Italiane: sono delle tessere prepagate gialle senza nome, numeri a rilievo, logo delle Poste e dotate di chip, mostrate oggi dal ministro Di Maio.

“La ccard su cui lo Stato erogherà sia il reddito sia la pensione di cittadinanza”, come detto dal vicepremier.

L’assegno di cittadinanza si compone di due somme:

Affitto o mutuo dovranno essere saldati con un bonifico alle Poste. I soldi restanti invece dovranno essere spesi entro il mese (vietato il gioco d’azzardo), altrimenti in quello successivo scatta la decurtazione fino al 20% (dopo sei mesi si svuota tutta la carta, lasciando al massimo una sola mensilità di reddito).

