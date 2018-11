Il 26 ottobre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che annuncia il Concorso infanzia e primaria. In seguito, è stato pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre. La domanda per partecipare al Concorso può essere presentata solo tramite gli strumenti messi a disposizione nel sistema informativo del Ministero. Le funzioni su istanze online sono state aperte il 12 novembre e lo resteranno fino al 12 dicembre ore 23.59. Anche i docenti di ruolo, sia con riserva che a pieno titolo, avranno la facoltà di poter partecipare al Concorso infanzia a primaria.

Concorso infanzia e primaria, requisiti per partecipare

Per partecipare al Concorso, i candidati dovranno essere in possesso di precisi requisiti:

Docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (per l’infanzia è valido anche il diploma magistrale triennale).

conseguito entro (per l’infanzia è valido anche il diploma magistrale triennale). Laureati in Scienze della formazione primaria con 2 anni di servizio specifico negli ultimi 8 prestati nella scuola statale.

con 2 anni di servizio specifico negli ultimi 8 prestati nella scuola statale. Diplomati magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico entro l’anno 2001/02.

Mentre, per quanto concerne i posti di sostegno, possono partecipare quei docenti che, oltre ai requisiti citati, siano in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno o di un equivalente titolo conseguito all’estero (che sia riconosciuto nel nostro paese).

Concorso infanzia e primaria, ammissione con riserva

Il decreto, inoltre, contempla l’ammissione con riserva di quei docenti che:

Dopo aver conseguito all’estero i titoli richiesti (analoghi al diploma magistrale alla laurea in Scienze della Formazione primaria e alla specializzazione su sostegno), hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento al Miur entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso stesso.

Hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione entro la data del 1° dicembre 2018, per quanto concerne i percorso iniziati entro il 31 maggio 2017, contando anche quelli che sono regolamentati dal Decreto Ministeriale 141/2017 come modificato dal Decreto n. 226/2017.

Concorso infanzia e primaria, punteggio

Bisogna specificare che il punteggio che si potrà ottenere partecipando al Concorso infanzia a primaria, sarà distribuito tenendo conto di un massimo di 70 punti che verranno assegnati sulla base dei titoli (abilitazioni universitarie e superamento di concorsi precedenti) e di ulteriori 30 punti che possono essere assegnati per il colloquio orale.

Per quanto riguarda i 70 punti per i titoli, 50 di questi possono essere assegnati agli anni di servizio: 5 punti per ogni anno svolto nelle scuole statali o paritarie o nelle istituzioni convittuali statali.

Per prepararsi al meglio per la prova orale, consigliamo:

