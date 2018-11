Il 9 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Polizia di Stato 654 allievi, dedicato ai VFP1 e VFP4. Di questi, 458 posti sono riservati a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di stato. Mentre gli altri 196 posti sono destinati a chi, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono in congedo al termine della ferma annuale come VFP1, oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato. Per chi volesse approfondire ulteriormente, è disponibile il bando completo del concorso.

Concorso Polizia di Stato 654 allievi: requisiti per partecipare

Per poter partecipare al Concorso 654 allievi agenti Polizia di Stato, oltre ai classici requisiti generali per accedere ai concorsi pubblici, sono necessari anche questi precisi requisiti:

Non aver compiuto i 26 anni di età.

di età. Essere VFP1 o VFP4 in servizio o in congedo.

o in servizio o in congedo. Titolo di scuola secondaria di 1° grado, vale a dire la scuola media.

Concorso Polizia di Stato 654 allievi: come fare domanda

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso si deve seguire l’apposita procedura telematica reperibile sul portale ufficiale https://concorsionline.poliziadistato.it.

La domanda può essere presentata entro la data del 9 dicembre 2018 e per poter completare correttamente l’iscrizione è indispensabile essere in possesso dell’identità digitale SPID.

Concorso Polizia di Stato 654 allievi: tutte le prove

I candidati che parteciperanno al concorso che prevede l’assunzione di ben 654 allievi agenti di Polizia di Stato, dovranno sostenere queste prove di selezione:

La prova scritta prevede un questionario a risposta multipla su cultura generale di scuola media, livello sufficiente di lingua inglese ed elementi di informatica.

prevede un questionario a risposta multipla su cultura generale di scuola media, livello sufficiente di lingua inglese ed elementi di informatica. L’accertamento di efficienza fisica mira a verificare le condizioni atletiche dei candidati.

mira a verificare le condizioni atletiche dei candidati. Gli accertamenti psico-fisici consistono in semplici visite mediche.

consistono in semplici visite mediche. Gli accertamenti attitudinali consistono in un colloquio con gli psicologi.

consistono in un colloquio con gli psicologi. La valutazione dei titoli.

Chi non riuscirà a superare la prova scritta o anche solo uno degli accertamenti citati, sarà escluso dal concorso.

Per prepararsi correttamente alle prove consigliamo:

Concorso polizia di stato. 654 Allievi agenti AA. VV., 2018, Maggioli Editore 2018, Il manuale si indirizza a quanti partecipano al concorso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, per 654 posti di Allievi Agenti di Polizia di Stato, di cui 458 posti riservati a volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in servizio da almeno sei mesi...



© RIPRODUZIONE RISERVATA