A partire da oggi è possibile iscriversi al Bando di concorso straordinario infanzia e primaria, per il quale era già stato pubblicato il Decreto ministeriale. Ora il Bando ufficiale c’è ed è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola d’infanzia e primaria.

Scarica qui il Bando di concorso

Concorso straordinario infanzia e primaria: modalità di iscrizione

L’iscrizione al Concorso è ammessa in modalità esclusivamente online. I candidati possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3 del bando.

È possibile poi iscriversi con una sola istanza a una o più procedure concorsuali.

Concorso straordinario infanzia e primaria: scadenza iscrizione

La domanda di partecipazione deve essere presentata a partire dalle ore 9 del 12 novembre 2018 fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018.

Concorso straordinario infanzia e primaria: come si svolge

Il Concorso prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei titoli.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera.

