Brutte notizie sul fronte lavoro nel mese di settembre 2018. Il tasso di disoccupazione in questo mese risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1 per cento. Lo rivelano i dati Istat nella nota flash su occupati e disoccupati.

Secondo i dati dell’Istituto di statistica tornano a salire le persone che cercano un lavoro, crollano i contratti stabili e i giovani non se la passano tanto bene: il tasso di disoccupazione giovanile risale infatti al 31,6 per cento.

Rispetto a settembre 2017 la disoccupazione è diminuita di 1,1 punti. Le persone in cerca di lavoro sono 2 milioni e 613 mila, in aumento di 81 mila unità (+3,2 per cento) rispetto ad agosto e in calo di 288 mila unità su settembre 2017.

A settembre gli occupati diminuiscono di 34 mila unità su agosto (-0,1%) mentre su settembre 2017 sono in aumento di 207 mila unità. Dopo la crescita registrata ad agosto si ha un calo del tasso di occupazione (al 58,8%).

L’Istat sottolinea che gli occupati sono 23 milioni e 308 mila. A settembre il calo dell’occupazione si concentra nei dipendenti permanenti (-77 mila unità) mentre aumentano gli occupati a termine (+27 mila unità) e gli indipendenti (+16 mila).

L’Istat ha diffuso in giornata anche la stima preliminare sull’inflazione a ottobre. I prezzi sono rimasti fermi su base mensile, mentre su base annua l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dell’1,6% dall’1,4% di settembre

