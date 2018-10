Concorso Oss Puglia 2.445 posti: scadenza domande 12 novembre

Buone notizie in arrivo dal Sud Italia sul tema lavoro, perché dopo essere stato indetto il maxi Concorso Oss Puglia, per selezionare 1789 posti per operatori socio sanitari in tutta la Regione, i termini del Concorso sono stati riaperti, e per di più i posti sono aumentati, raggiungendo quota 2.445.

È stata la stessa Regione, con delibera n.492 del 29 giugno 2018 ad indirlo, oltre ad aver riaperto i termini di partecipazione del concorso più piccolo per 137 Oss Foggia, ed è stata un’altra Delibera regionale – deliberazione n. 680 del 3 ottobre 2018 – a riaprire nuovamente e modificare i termini portando il Concorso da 1.789 posti a ben 2.445.

Di questi, il 50 per cento concorrerà in corsi preferenziale, riservata sia a coloro che hanno già maturato 36 mesi di servizio alla data del 31 dicembre 2017, sia a coloro che in servizio come ausiliari specializzati, hanno frequentato il corso di riqualificazione Oss.

Vediamo come si svolge, i requisiti di ammissione ed entro quando è possibile candidarsi.

Concorso Oss Puglia: suddivisione dei posti

I 2.445 posti sono così suddivisi:

190 posti Azienda Ospedaliera-Universitaria OORR di Foggia

Azienda Ospedaliera-Universitaria OORR di Foggia 430 posti Azienda Sanitaria Locale Bari

Azienda Sanitaria Locale Bari 210 posti Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria

Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria 247 posti Azienda Sanitaria Locale Brindisi

Azienda Sanitaria Locale Brindisi 210 posti Azienda Sanitaria Locale Foggia

Azienda Sanitaria Locale Foggia 453 posti Azienda Sanitaria Locale Lecce

Azienda Sanitaria Locale Lecce 318 posti Azienda Sanitaria Locale Taranto

Azienda Sanitaria Locale Taranto 316 posti Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari

Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari 43 posti IRCCS “Giovanni Paolo” di Castellano Grotte B

IRCCS “Giovanni Paolo” di Castellano Grotte B 28 posti IRCCS “De Bellis” di Castellano Grotte Bari

Entriamo un po’ più in dettaglio e vediamo come partecipare al Concorso Oss Puglia e come prepararsi al meglio per superare le prove.

Concorso Oss Puglia: requisiti di ammissione

Per poter partecipare al Concorso OSS Puglia, occorre essere in possesso di determinati requisiti. Alcuni sono quelli soliti, richiesti per la partecipazione a qualsiasi gara di concorso pubblica:

essere cittadini di uno Stato membro dell’Ue,

età non inferiore ai 18 anni,

idoneità fisica all’impiego,

godimento dei diritti civili politici,

non aver subito condanne penali,

per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

Inoltre, nello specifico del bando del Concorso Oss Puglia, occorre essere anche in possesso di:

Licenza media

Attestato OSS

Concorso Oss Puglia: come presentare domanda

La domanda di partecipazione al Concorso OSS Puglia 1789 posti deve essere spedita esclusivamente online, entro l’11 novembre (che cade di domenica, quindi la data sarà spostata al 12 novembre).

Si deve seguire l’apposita procedura telematica suggerita nel bando. Nello specifico, Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form on-line” disponibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia: www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia.

Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia

www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia selezionare sulla Homepage la voce “ Albo Pretorio ” e di seguito “ Concorsi-Domande on-line ”;

” e di seguito “ ”; compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Concorso Oss Puglia: come si svolge

Chi deciderà di iscriversi al Concorso Oss Puglia e correre per essere selezionato tra i 1789 operatori socio sanitari in regione, dovrà sottoporsi alle seguenti prove:

Una prova pratica , in cui si richiederanno le capacità e competenze tipiche del ruolo. La prova potrà consistere in esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

, in cui si richiederanno le capacità e competenze tipiche del ruolo. La prova potrà consistere in esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; Una prova orale, che sarà focalizzata sulle stesse materie oggetto della provo pratica e sulle conoscenze del Sistema sanitario nazionale.

