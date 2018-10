Accanto al reddito di cittadinanza e alle nuove misure previste per superare la riforma delle pensioni dell’ex ministro Elsa Fornero, il governo ha approvato in via definitiva la bozza del Disegno di Legge relativa alla Manovra per il 2019 che introduce una misura assistenziale per i pensionati più poveri: la pensione di cittadinanza. Si tratta di uno strumento rivolto ai pensionati italiani e servirà per superare e contrastare la povertà e l’esclusione sociale in Italia.

Nella bozza del contratto di governo si legge che la pensione di cittadinanza ha lo scopo di garantire maggiore equità sociale e di aiutare in particolar modo le fasce più deboli di pensionati, ossia tutti coloro che ricevono attualmente un assegno pensionistico inferiore ai 780 euro mensili, in linea dunque con i parametri previsti per il reddito di cittadinanza. Ma a quali pensionati spetta nello specifico il sussidio economico? La pensione di cittadinanza spetta anche agli invalidi civili? E in caso affermativo, quanto spetta? Cerchiamo di far luce su tale aspetto, individuando nello specifico le categorie di pensionati aventi diritto.

Pensione di cittadinanza 2019: a chi spetta

Dunque, tutti i pensionati che non superano il predetto importo, ossia che vivono in condizioni si assoluta povertà, riceveranno un’integrazione fino a 780 euro mensili. In pratica, sempre da marzo/aprile del nuovo anno, chi riceve una pensione di 400 euro per esempio, riceverà 380 euro in più, per arrivare all’importo di 780 euro che è l’importo di povertà stabilita dall’Eurostat.

Pensione di cittadinanza 2019: i requisiti

Per poter ricevere la pensione di cittadinanza è necessario:

essere titolare di una pensione inferiore a 780 euro mensili;

essere italiano o straniero residente in Italia da almeno 5 anni (condizione quest’ultima ancora da confermare);

avere un ISEE inferiore a un determinato limite, che dovrebbe essere posto coerentemente a circa 9.300 euro.

Pensione di cittadinanza 2019: quanto spetta

Come per il reddito di cittadinanza è bene fare attenzione come il tetto dei 780 euro mensili si riferisce al singolo pensionato: ciò significa che in caso di una coppia di anziani la soglia va aumentata a 1.170 euro, in quanto bisogna fare riferimento ai parametri alla scala decisa dall’OCSE per nuclei familiari più numerosi.

Quindi, se un singolo pensionato che vive da solo percepisce una pensione mensile di 550 euro, grazie alla nuova misura prevista dal nuovo governo vedrà integrarsi la pensione per un importo di 230 euro, ossia fino a 780 euro. La cifra sale a 1.170 euro se si tratta appunto di una coppia.

Facciamo alcuni esempi pratici per comprendere meglio come si calcola pensione di cittadinanza. Prendiamo il caso, ad esempio, di un titolare di assegno sociale:

per quest’anno, spetta un importo di 453 euro per 13 mensilità;

per 13 mensilità; dal prossimo anno, invece, il reddito sarà integrato di 327 euro fino al raggiungimento della soglia dei 780 euro,

Nel caso della pensione minima, invece,

nel 2018, spetta un importo di 507 euro per 13 mensilità;

spetta un importo di per 13 mensilità; dal prossimo anno, invece, grazie alla pensione di cittadinanza il pensionato si vedrà integrato il reddito di 273 euro fino al tetto dei 780 euro.

Pensione di cittadinanza invalidi civili: quanto spetta

La pensione di cittadinanza non spetta soltanto per le prestazioni di previdenza (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di reversibilità, ecc.), ma anche per le prestazioni di assistenza (come ad esempio la pensione d’invalidità).

Per comprendere meglio di quanto aumenta la pensione d’invalidità per gli invalidi civili, occorre prendere in esame l’importo dello specifico assegno e incrementarlo fino al tetto dei 780 euro, come indicato nella seguente tabella:

Pensione d’invalidità Importo pensionistico attuale Integrazione Limite ISEE attuale Limite ISEE previsto Pensione ciechi civili assoluti 305,56 euro 474,44 euro 16.664,36 euro 9.300 euro Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 282,55 euro 497,45 euro 16.664,36 euro 9.300 euro Pensione ciechi civili parziali 282,55 euro 497,45 euro 16.664,36 euro 9.300 euro Pensione sordi 282,55 euro 497,45 euro 16.664,36 euro 9.300 euro Pensione invalidi civili parziali 282,55 euro 497,45 euro 4.853,36 euro 9.300 euro Indennità mensile frequenza minori 282,55 euro 497,45 euro 4.853,36 euro 9.300 euro Indennità comunicazione sordi 255,79 euro 524,21 euro Nessun limite 9.300 euro Indennità speciale ciechi ventesimisti 209,50 euro 570,50 Nessun limite 9.300 euro Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 507,42 euro 272,58 euro Nessun limite 9.300 euro

