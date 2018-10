Dopo il parere negativo di Tito Boeri, presidente Inps, sul pericolo di una pensione più bassa per chi sceglie Quota 100, arrivano ora anche le prime stime diffuse da Il Sole 24 ore e fornite dalla società Tabula, che restituiscono dati non molto confortanti per chi vuole approfittare della pensione a quote introdotta con la Legge di bilancio 2019, per lasciare il lavoro con qualche anno di anticipo.

I dati diffusi, alla domanda “Con quota 100 prenderò una pensione più bassa?” rispondono: “si, il tuo assegno si ridurrà, dal 5 al 21 per cento”. Vediamo perché e come.

Tutte le novità su Quota 100

Quota 100: perché l’assegno si riduce

Come spiega Il Sole 24 ore, a determinare la riduzione dell’assegno sono almeno tre fattori:

il diverso coefficiente di trasformazione a 62 anni,

i cinque anni di minori contributi,

l’effetto rivalutazione sul montante, ipotizzando una crescita costante sia del Pil sia dello stipendio del lavoratore.

L’ Inps, con le parole di Boeri aveva dato una quantificazione analoga della riduzione legata all’anticipo: fino a 500 euro in meno al mese nel caso di un pensionando della Pa (montante a calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo negli anni successivi) che esce con uno stipendio annuo di 40mila euro: con cinque anni di minori versamenti anziché prendere una pensione di 36.500 euro annui si fermerebbe a circa 30mila.

Quota 100: l’assegno pensionistico di un operaio

Come rilevato dal quotidiano economico, Andare in pensione anticipatamente con “quota 100” per un operaio di 62 anni di età, con uno stipendio netto di circa 1.600 euro, può costare fino al 21% di assegno Inps. Una “decurtazione” che scende all’8% se l’uscita anticipata dal mercato del lavoro con la nuova anzianità è solo di un 1 anno e tre mesi anziché di 5 anni e tre mesi rispetto ai requisiti di vecchiaia. Con un anticipo di tre anni e tre mesi un operaio in possesso di 40 anni di contributi vedrebbe ridursi il proprio assegno mediamente del 14%.

Quota 100: l’assegno pensionistico di un impiegato

Se prendiamo invece come punto di riferimento per il calcolo la vita lavorativa e la pensione con quota 100 di un normale impiegato medio italiano, con gli stessi anni di versamenti dell’operaio (40 anni di contributi) e un anticipo di tre anni perderebbe il 9 per cento.

Secondo le dichiarazioni di Stefano Patriarca di Tabula al Sole, va ricordato che “con Quota 100 la pensione viene incassata fino a cinque anni in più e «nel complesso della vita la riduzione si annulla anche se rimane in ogni caso il dato della minore pensione mensile che sotto certi livelli potrebbe comprometterne l’adeguatezza”.

