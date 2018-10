Oltre al reddito, bandiera portante del Movimento 5 stelle nella battaglia della Legge di Bilancio è stata la Pensione di cittadinanza. Sappiamo dallo scorso lunedì 15 ottobre, che la misura è sata inserita nella Manovra 2019, assieme al fratello Reddito di cittadinanza.

Tutte le novità sul Reddito di cittadinanza

Una vasta platea di persone anziane o comunque in pensione potrà beneficiarne nel proprio assegno pensionistico, essendo una delle misure cardine che il Movimento penta stellato, capitanato al Governo dal vicepremier Luigi Di Maio, ha voluto come misura di contrasto alla povertà in Italia. In particolare indirizzata a chi vive, secondo le soglie Istat, al di sotto della soglia di povertà: stabilità in 780 euro al mese.

La pensione di cittadinanza, pronta a rivoluzionare il sistema pensionistico italiano assieme alla Quota 100, consentirà a chiunque nel proprio reddito pensionistico non raggiunga questa somma mensile, di arrivarci in qualche modo. Come? Con un’integrazione alla propria pensione. E secondo le ultime novità, anche chi percepisce la pensione di invalidità o l’assegno sociale sarà interessato dalla prestazione assistenziale, che scalda i motori in vista dell’entrata in vigore nel 2019.

Vediamo in dettaglio cosa prevede la pensione di cittadinanza e chi potrà beneficiarne.

Pensione di cittadinanza 2019: cosa prevede

Fortemente voluta dal Movimento 5 stelle, è parente stretta del Reddito di cittadinanza. A differenza di quest’ultimo rivolto a chi non ha ancora raggiunto l’età pensionabile, non ha un lavoro e vive al di sotto della soglia di povertà, la pensione di cittadinanza punta ad aiutare le persone già in pensione, ma che col proprio assegno pensionistico risultano comunque essere al di sotto della soglia di povertà.

Si tratta di un’integrazione alla propria pensione percepita, fino al raggiungimento di 780 euro mensili. In pratica tutte le pensioni dal 2019 saranno portate alla cifra minima di 780 euro. chi non raggiunge questa soglia riceverà un assegno integrativo che gli consente di arrivarci.

Per fare alcuni esempi, funziona così:

Chi percepisce 400 euro al mese di pensione, riceverà un’integrazione nel proprio assegno di 380 euro, la cui somma fa 780 euro mensili.

Chi percepisce invece 500 euro al mese, verrà aiutato con un’integrazione di euro 280. E così via.

Pensione di cittadinanza 2019: quando entra in vigore

A differenza del fratello Reddito di cittadinanza, che pare entrerà in vigore verso marzo-aprile 2019 (in attesa di una previa riforma dei centri per l’impiego), la pensione di cittadinanza dovrebbe vedere la luce già da gennaio-febbraio 2019.

Pensione di cittadinanza 2019: chi ne ha diritto

Veniamo al punto. Quali pensionati potranno accedere a questa prestazione assistenziale? Ecco alcuni requisiti specifici che saranno richiesti:

Essere già titolari di una pensione;

Essere italiani o stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni (se sarà equiparata anche sotto questo punto di vista al Reddito di cittadinanza);

Avere un assegno pensionistico al di sotto della soglia minima di 780 euro mensili;

Dimostrare un reddito Isee inferiore a una certa soglia, presumibilmente 9.300 euro.

Appurato questo, vediamo ora quali tipi di pensioni possono ambire all’integrazione minima concessa dalla pensione di cittadinanza.

Pensione di cittadinanza: anche per le pensioni di invalidità minime e sociali

Sembra ormai scontato che la pensione di cittadinanza spetterà a:

Pensionati che percepiscono la pensione minima;

Pensionati che percepiscono la pensione di invalidità , quindi invalidi civili:

, quindi invalidi civili: Pensionati che percepiscono l’assegno sociale

Pensione di cittadinanza per invalidi civili: quanto spetta?

Facendo solo un esempio, considerando l’attuale assegno percepito da un pensionato cieco civile assoluto, che è di 305,56 euro per i redditi di 16.664,36 euro, la sua pensione di cittadinanza (l’integrazione da parte dello Stato) sarà di euro 474,44 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA