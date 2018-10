Un apposito comunicato sul portale NoiPa ha annunciato ai contribuenti del settore pubblico l’avvio di un nuovo servizio di consultazione del Cedolino e dello stipendio per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione.

“Consultazione pagamenti”, questo il nome del nuovo servizio e sarà utile per poter visualizzare l’importo dell’ultima rata di stipendio elaborata. La visualizzazione avverrò con anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino paga.

Questo il testo del comunicato:

“È in linea su NoiPA il nuovo servizio “Consultazione pagamenti” che consente di visualizzare, in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino stipendiale, l’importo netto relativo all’ultima rata elaborata.

In questo modo, non sarà necessario attendere la pubblicazione del cedolino, che rimane comunque garantita entro la data di esigibilità della rata stipendiale.

Il nuovo servizio “Consultazione pagamenti” è disponibile, all’interno dell’area riservata del portale NoiPA, nella sezione “Self service”.

In una prossima versione il servizio sarà esteso anche al personale del comparto Sanità.

Per i lavoratori del comparto scuola, continua a essere disponibile il self service “Contratti scuola a tempo determinato” per la verifica dello stato dei contratti relativi a supplenze brevi, indennità di maternità su supplenze, incaricati di religione cattolica e indennità di maternità conseguenti a incarichi di religione”.

NoiPa, servizio “consultazione pagamenti: dove si trova

Per consultare il servizio online “consultazione pagamenti” si dovrà entrare nel portale “NoiPa”, accedere all’area riservata e nella “Self Service”. Da li si potrà accedere al servizio.

il cedolino di ottobre 2018, per i pensionati per i quali l’accredito è stato erogato il 1° ottobre, è già disponibile. Per visualizzarlo i pensionati dovranno accedere alla propria area riservata nel sito Inps.

Vediamo ora il calendario delle emissioni cedolino per il mese di ottobre

NoiPa, calendario emissioni e accredito cedolino

Questi i giorni in cui saranno emessi i cedolini per il personale della Pubblica amministrazione:

18 ottobre: sarà il giorno dell’emissione speciale per il personale Miur e il personale volontario dei Vigili del fuoco;

sarà il giorno dell’emissione speciale per il personale Miur e il personale volontario dei Vigili del fuoco; 23 ottobre: data di esigibilità dello stipendio;

data di esigibilità dello stipendio; 26 ottobre: è stata fissata un’emissione speciale per il personale supplente breve e saltuario della scuola e dei Vigili del fuoco;

Con la funzione “Self service” si potrà conoscere in anticipo l’importo netto della rata rispetto alla sua pubblicazione.

