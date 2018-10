Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del Bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e del bonus verde per il 2019.

Le detrazioni resteranno quindi in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Tutte le novità sulla Legge di bilancio 2019

Vediamo con quali modalità saranno prorogate nel dettaglio.

Manovra, Ecobonus: prorogato nel 2019

Slitta ancora di un anno la fine dell’Ecobonus che, a quanto emerge del documento programmatico di bilancio, slitterà ancora di un anno, al 2019. Si tratta delle detrazioni per i lavori di efficientamento energetico effettuati sugli immobili.

Saranno dunque prorogati di un anno lo sconto suddiviso in 10 quote annuali e l’aliquota al 50 per cento per alcune tipologie di operazioni:

Sostituzione di infissi;

Schermature solari;

Impianti di climatizzazione invernale tramite biomassa e caldaie a condensazione.

La detrazione sarà invece al 65 per cento per:

Interventi con caldaie di condensazione ad alta efficienza;

Coibentazioni;

Riqualificazione globale degli edifici.

Manovra, Bonus mobili: prorogato nel 2019

Una piacevole sorpresa invece è la conferma del Bonus mobili. Viene in particolare confermata la proroga per tutto il 2019 del Bonus mobili: la detrazione al 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all’arredo dell’immobili oggetto di ristrutturazione.

Manovra, Bonus verde: prorogato nel 2019

Assieme al Bonus mobili, sarà prorogata di un altro anno anche il Bonus Verde, che ha fatto capolino per la prima volta lo scorso anno: si tratta della detrazione al 36 per cento per interventi di cura ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

