Chi volesse avere una panoramica a 360 gradi su tutti i Concorsi pubblici attesi entro fine 2018, può contare su una bella manciata di bandi, alcuni già pubblicati e aperti alle iscrizioni, altri in programmazione entro fine 2018.

Dopo il bando degli oltre 600 funzionari dell’Agenzia delle Entrate ancora in corso, il doppio concorso INPS (365 analisti e 967 consulenti di protezione sociale), sono ancora tanti i concorsi attesi. Facciamo un breve riepilogo su quelli ancora aperti e quelli attesi entro dicembre.

Concorsi pubblici ancora aperti

Concorso 510 funzionari amministrativi Agenzia Entrate

Questo bando di concorso è stato indetto per selezionare e assumere a tempo indeterminato 510 dipendenti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale Funzionario, per attività amministrativo-tributaria.

Il 26 ottobre sarà pubblicato il diario della preselettiva.

Concorso 253 funzionari MIUR

Chi la supererà l’iter selettivo di questo Concorso si aggiudicherà un posto di funzionario amministrativo-contabile, area III posizione economia F1 Amministrazione centrale e periferica presso il Ministero dell’istruzione.

Occhio alla data del 30 ottobre, perché questo giorno sarà pubblicato il diario delle prove scritte

Concorso 148 funzionari MIT: domanda scaduta

I funzionari in questione, in questo Concorso, sono ingegneri-architetti, che partecipano alla selezione per aggiudicarsi uno dei 148 posti a tempo indeterminato, negli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, area 3, fascia economica F1,

Il 30 ottobre sarà pubblicato il diario della prova preselettiva.

Concorso 177 funzionari MAECI: domanda scaduta

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cerca personale. È stato infatti indetto un Concorso per 177 funzionari amministrativi e contabili e consolari Maeci. Le persone assunte non avranno ruoli dirigenziali, ma di funzionario, nello specifico saranno inquadrati Terza fascia F1 del Ministero. Lo scorso 31 agosto è scaduto il termine per presentare la domanda. Ora i candidati dovranno scontrarsi con le prove.

Concorso 148 allievi dirigenti SNA: domanda scaduta

Chi voleva iscriversi al Concorso Sna per 123 dirigenti ha avuto tempo per farlo fino a 4 dicembre, giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione della domanda. Ora chi è dentro e chi è fuori è fuori. Resta solo il tempo per capire come si svolgerà la selezione e studiare con impegno, per prepararsi al meglio e superari tutte le fasi selettive.

Il Concorso Sna (Scuola nazionale dell’amministrazione) mira a selezionare 148 allievi al corso-concorso per essere formati a diventare futuri dirigenti dell’amministrazione italiana. Ben 123 figure da inserire successivamente nelle amministrazioni pubbliche.

Altri concorsi sono quelli per 89 funzionari ASPAL Sardegna, 350 posti presso l’EAV.

Concorsi pubblici in attesa di pubblicazione

Entro questo 2018 saranno tante le occasioni di aggiudicarsi un occasione di lavoro nel pubblico impiego, perché è attesa la pubblicazione di numerosi bandi:

Concorso DSGA 2004 posti

Il Concorso DSGA 2.004 posti deve essere indetto entro il 31 dicembre 2018. C’è trepidante attesa sulla data e si è svolto un altro incontro tra Miur e sindacati.

Ai facenti funzione, ovvero agli assistenti amministrativi incaricati del ruolo superiore di Dsga per almeno tre anni scolastici, sarà dedicato il 20-30 per cento dei posti totali, che sono 2.004. dopodiché, in un momento successivo, si potrebbe stabilire una procedura riservata al personale interno, mediante contratto nazionale integrativo.

Concorso Dirigenti Agenzia Entrate 403 posti

A seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 8890 dello scorso 16 agosto con la quale è stato indicato l’obbligo di adozione di un bando di concorso entro il 31 dicembre 2018.

Oltre a questi, una serie di altri Concorsi sono attesi:

Concorso 10mila posti Regione Campania : il presidente della Regione De Luca ha annunciato nei giorni scorsi l’affidamento al Formez delle procedure concorsuali. I profili sono vari e aperti a diplomati e laureati. Il bando prevede una prima fase concorsuale di selezione seguita da una seconda fase formativa di 24 mesi retribuita. I vincitori accedere ad una posizione nella pubblica amministrazione campana

: il presidente della Regione De Luca ha annunciato nei giorni scorsi l’affidamento al Formez delle procedure concorsuali. I profili sono vari e aperti a diplomati e laureati. Il bando prevede una prima fase concorsuale di selezione seguita da una seconda fase formativa di 24 mesi retribuita. I vincitori accedere ad una posizione nella pubblica amministrazione campana Concorso MIBACT : si parla del concorso per 500 funzionari tanto atteso, ma le posizioni presso il Ministero nel 2019 potrebbero salire fino a 6mila per vai profili.

: si parla del concorso per 500 funzionari tanto atteso, ma le posizioni presso il Ministero nel 2019 potrebbero salire fino a 6mila per vai profili. Pubblica amministrazione: il neo ministro Bongiorno ha annunciato un piano di assunzioni da 890 posti. Di seguito i probabili concorsi: 946 posti di lavoro Agenzia delle Dogane; 430 posti di lavoro Ministero dell’Interno; 318 posti di lavoro Ministero della Giustizia 57 posti di lavoro INAIL; 30 posti di lavoro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 30 posti di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 12 posti di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri

