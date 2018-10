Dopo ore di discussione non si è ancora giunti a un accordo definitivo sulla Manovra 2019 nella stanza della riunione pre-consiglio dei ministri. Non c’è ancora un’intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto hanno spiegato fonti di governo. Assenti sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini, non sarebbe emersa una soluzione condivisa su uno dei nodi principali del decreto fiscale, atteso oggi in Consiglio dei ministri. Sarà dunque un nuovo vertice politico, che dovrebbe svolgersi prima del Cdm, con il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier a dover trovare la sintesi.

Nodo da sciogliere quindi: come verrà attuata la pace fiscale? Si andrà verso lo stralcio totale delle mini-cartelle fino a 1000 euro? Il punto cardine del decreto fiscale collegato alla manovra, la “pace” voluta dalla Lega, è ancora un capitolo tutto da scrivere nell’articolato del provvedimento, tanto che Lega e M5S, coordinati dal premier Giuseppe Conte, andranno avanti ad oltranza per cercare di far quadrare i conti, ma anche – e soprattutto – di rispettare ciascuno la propria linea politica, a maglie larghe per la Lega e strettissime per il Movimento.

Cercheranno di farlo in un nuovo vertice oggi, prima del Consiglio dei ministri vero e proprio, previsto alle ore 17 che dovrà partorire la Manovra 2019 tutta intera: legge di bilancio e decreto fiscale collegato.

E dovrà essere fatto, perché i tempi stringono, ed entro la mezzanotte di oggi 15 ottobre il documento dovrà essere inviato a Bruxelles, per il primo vaglio dell’Europa.

Intesa sulla Manovra: le ipotesi in campo

Lo scontro all’interno del Governo (tra Lega e 5 stelle), verte quindi soprattutto sul condono. I Pentastellati hanno ribadito il loro “no” a qualsiasi forma di condono, mentre la Lega continua a puntare sull’ipotesi di una “flat tax integrativa” con un tetto tra i 200 e i 500 mila euro. La soglia più alta sarebbe l’auspicio di Matteo Salvini, mentre i 200 mila potrebbero rappresentare il possibile punto di ricaduta.

Il sottosegretario Armando Siri ha inoltre proposto una pace fiscale con tre scaglioni di pagamento: 6%, al 10% e al 25% a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta.

Oltre al condono, una questione ancora tutta da affrontare è anche il capitolo dei tagli, da cui pure dipendono parte delle misure.

Si fa sempre più vicina l’ipotesi di approvare anche il decreto fiscale, oltre che la manovra, con la formula “salvo intese” per poi scriverli nei giorni successivi come ormai avviene di prassi per quasi tutti i provvedimenti più delicati.

Il termine per il varo della manovra è il 20 ottobre.

Patuanelli conferma che sia il reddito di cittadinanza sia la revisione della legge Fornero possano partire “in primavera”.

“Pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centri per l’impiego, forse un mese in più. Ad aprile potranno partire”.

All’inizio della settimana prossima così si saprà davvero – carte alla mano – tutte le misure che saranno introdotte nella Legge di bilancio 2019 e le modalità con cui verranno avviate e strutturate. Nello specifico si sapranno i dettagli dell’introduzione di:

Si saprà anche a livello fiscale a cosa andranno incontro gli italiani. Assieme alla Legge di bilancio, verrà anche varato il Decreto Fiscale collegato. che sarà, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, trasmesso alla Camera e assegnato in sede referente alle commissioni riunite Bilancio e Finanze e sarà esaminato in parallelo al ddl bilancio 2019. Non differisce di molto dalla versione trasmessa ieri.

All’interno del Decreto saranno presenti le varie disposizioni su:

pace fiscale

fattura elettronica

norme sul lavoro

disposizioni sulla spesa farmaceutica, sulla funzionalità delle Agenzie fiscali, su Equitalia, sul Fondo di garanzia e quello sviluppo e coesione, RFI e Genova, oltre alle norme sulla copertura

