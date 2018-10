Il lungo e difficile percorso della Manovra 2019 è a una svolta: Lunedì 15 ottobre il consiglio dei ministri approverà l’intera manovra: Legge di Bilancio e Decreto legge fiscale.

Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, parlando con i cronisti a margine dei lavori sulla Nota di aggiornamento al Def.

“L’intenzione del governo è di portare in consiglio dei ministri già lunedì entrambi i provvedimenti. Mi sembra un segnale all’Europa”, ha detto Patuanelli.

Il termine per il varo della manovra è il 20 ottobre.

Patuanelli conferma che sia il reddito di cittadinanza sia la revisione della legge Fornero possano partire “in primavera”.

“Pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centri per l’impiego, forse un mese in più. Ad aprile potranno partire”.

All’inizio della settimana prossima così si saprà davvero – carte alla mano – tutte le misure che saranno introdotte nella Legge di bilancio 2019 e le modalità con cui verranno avviate e strutturate. Nello specifico si sapranno i dettagli dell’introduzione di:

Si saprà anche a livello fiscale a cosa andranno incontro gli italiani. Assieme alla Legge di bilancio, verrà anche varato il Decreto Fiscale collegato. che sarà, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, trasmesso alla Camera e assegnato in sede referente alle commissioni riunite Bilancio e Finanze e sarà esaminato in parallelo al ddl bilancio 2019. Non differisce di molto dalla versione trasmessa ieri.

All’interno del Decreto saranno presenti le varie disposizioni su:

pace fiscale

fattura elettronica

norme sul lavoro

disposizioni sulla spesa farmaceutica, sulla funzionalità delle Agenzie fiscali, su Equitalia, sul Fondo di garanzia e quello sviluppo e coesione, RFI e Genova, oltre alle norme sulla copertura

