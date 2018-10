Chi voleva iscriversi al Concorso Sna per 123 dirigenti ha avuto tempo per farlo fino a 4 dicembre, giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione della domanda. Ora chi è dentro e chi è fuori è fuori. Resta solo il tempo per capire come si svolgerà la selezione e studiare con impegno, per prepararsi al meglio e superari tutte le fasi selettive.

Il Concorso Sna (Scuola nazionale dell’amministrazione) mira a selezionare 148 allievi al corso-concorso per essere formati a diventare futuri dirigenti dell’amministrazione italiana. Ben 123 figure da inserire successivamente nelle amministrazioni pubbliche.

Scarica qui il bando di Concorso

Vediamo come si svolgerà il Concorso e cosa studiare per prepararsi al meglio.

Concorso Sna 123 dirigenti: come si svolge

L’iter selettivo del Concorso Sna prevede 4 prove scritte, una prova orale:

prova preselettiva;

prima prova scritta:

seconda prova scritta

terza prova scritta;

prova orale

Tutte le prove verranno svolte in tre giorni diversi. Ogni candidato avrà a disposizione sei ore di tempo per terminare ciascuna delle prime due prove e quattro ore per concludere la terza.

Concorso Sna 123 dirigenti: la prova preselettiva

La prova preselettiva del Concorso Sna si svolgerà solo nel caso in cui le domande pervenute saranno il triplo dei posti messi a concorso. La preselettiva consisterà in 60 quesiti a risposta multipla, di cui 24 di ragionamento logico e 36 che verteranno sulle seguenti materie:

Diritto costituzionale

Diritto amministrativo

Diritto dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali

Economia politica

Politica economica

Economia delle amministrazioni pubbliche

Management pubblico

Analisi delle politiche pubbliche

Potrà superare la prova preselettiva solo chi si classificherà tra i primi 444 candidati.

Concorso Sna 123 dirigenti: prima prova scritta

La prima delle prove scritte che i candidati dovranno affrontare sarà volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati in materie giuridiche, ma anche l’attitudine al ragionamento giuridico, la potenzialità di produrre analisi critiche di problemi complessi e di individuare soluzioni argomentate. La prova consiste nella redazione di un elaborato basato su un dossier che sarà distribuito ai candidati.

Concorso Sna 123 dirigenti: seconda prova scritta

In questa prova al centro ci saranno le materie economiche, l’analisi delle politiche pubbliche e la capacità dei candidati di utilizzare gli strumenti e le metodologie di queste discipline per produrre diagnosi e proposte argomentate inerenti ai problemi delle attività delle pubbliche amministrazioni. Anche questa prova prevede la redazione di un elaborato, sulla base di un dossier distribuito ai candidati.

Concorso Sna 123 dirigenti: terza prova scritta

La terza prova scritta del Concorso Sna, consisterà in una composizione da svolgere in lingua inglese.

Concorso Sna 123 dirigenti: la prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio vertente su tutte le materie delle prove scritte.

Concorso Sna 123 dirigenti: ammissione al Corso concorso

Una volta terminate le prove, verrà redatta una graduatoria di merito sulla base dei punteggi ottenuti nelle prove scritte (esclusa la prova preselettiva). Potranno essere ammessi al corso-concorso solo i primi 148 classificati.

La durata complessiva del corso è di un anno. 8 mesi saranno dedicati alla formazione generale presso la Sna e i restanti 4 mesi consisteranno in formazione specialistica presso le Scuole di formazione delle amministrazioni di destinazione. Durante il corso-concorso, gli allievi non dipendenti pubblici potranno beneficiare di una borsa di studio di 1.500,00 euro netti al mese.

