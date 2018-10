DIRETTA VIDEO/ Def, arriva alla Camera: si attende il voto

ll via nell’Aula del Senato l’esame della Nota di aggiornamento al Def. La maggioranza, secondo quanto viene riferito, è ancora a lavoro sulla risoluzione da presentare e poi approvare.

Dopo la discussione, il voto sulla relazione è previsto nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17,30. I Senatori sono in totale 318. Secondo i conti fatti dalla maggioranza, lo scarto tra opposizione e maggioranza sarebbe di 9 voti.

Tutte le novità sulla Legge di bilancio 2019

Saranno due distinte le procedure di votazione previste. L’Aula di Palazzo Madama, e successivamente quella di Montecitorio dovranno approvare con maggioranza assoluta l’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro, e poi a maggioranza semplice la risoluzione di maggioranza.

Avviso ai senatori M5S-Lega per garantire la presenza completa in Aula al momento delle votazioni alle risoluzioni alla nota di aggiornamento al Def previste per oggi. E’ quanto riferiscono fonti vicine alla maggioranza. A conti fatti, i voti a favore della Nota di aggiornamento sulla carta oggi potrebbero arrivare a quota 169 contro i 171 ottenuti dall’Esecutivo al momento della fiducia di giugno grazie anche al sostegno degli ex pentastellati Maurizio Buccarella e Carlo Martelli, ora nel misto, che non è escluso che anche oggi decidano di votare con la maggioranza.

Segui la diretta sul canale Youtube del Senato

(Notizia in aggiornamento)