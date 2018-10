Dopo l’Europa, il Fondo monetario internazionale e Bankitalia, arriva anche l’ufficio parlamentare di bilancio a bocciare la nota di aggiornamento al Def. La strada che porterà alla Legge di bilancio 2019 si fa quindi sempre più in salita.

Così anche per l’Upb, l’organo indipendente con il compito di validare le previsioni macroeconomiche del governo, non è possibile validare positivamente le previsioni macroeconomiche sul 2019 del quadro programmatico della NADEF 2018 presentate dal ministro dell’Economia Giovanni Tria nella giornata di ieri davanti alle Camere riunite in commissione Bilancio. Lo ha comunicato stasera alle commissioni Bilancio di Camera e Senato il presidente dell’Upb, Giuseppe Pisauro, ascoltato in chiusura del ciclo di audizioni avviato stamattina sulla Nota d’aggiornamento al DEF.

Troppo ottimistici i numeri sulla crescita del pil pronunciati dal discorso di Tria: quell’1,5 per cento nel 2019, 1,6 per cento nel 2020 e 1,4 per il 2021 non è piaciuto, o perlomeno non è sembrato realistico.

La bocciatura deriva da “significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del quadro programmatico rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori” che rendono “eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del PIL reale (1,5 per cento) sia di quello nominale (3,1 per cento nel 2019)”.

Negativo anche l’impatto della manovra sul quadro macroeconomico oltre alle “deboli tendenze congiunturali di breve termine, che rendono poco realistiche forti inversioni di tendenza” e la possibilità che nelle attese degli operatori di mercato “lo stimolo di domanda ingenerato dall’espansione dell’indebitamento” venga limitato dal contestuale “aumento delle turbolenze finanziarie“.

Stop al Def: il nodo degli investimenti pubblici

Il presidente dell’ufficio parlamentare, Pisauro, sugli investimenti pubblici ha evidenziato che le intenzioni del governo di rimuovere alcuni degli ostacoli che hanno rappresentato finora un freno alla loro realizzazione, gli incrementi programmati (aumentarne l’incidenza sul PIL dall’1,9 per cento del 2018 al 2,3 per cento nel 2021) “appaiono ambiziosi” e ciò rappresenta “uno dei rischi verso il basso sulla crescita del PIL delineata nel quadro programmatico”.

Dalla relazione al Parlamento della Nota, infine, è assente “la scansione temporale del piano di rientro”.

Sollecitato dai parlamentari, Pisauro ha precisato: “Noi non validiamo la manovra, il nostro ruolo, come quello di ogni organismo di natura tecnica, fornisce scenari sulle possibili conseguenze“. Si è difeso dall’attacco di alcuni membri della maggioranza sottolineando: “Il nostro ruolo è tecnico, noi giudichiamo la sistematicità dell’errore in previsioni fatte da altri”. “Farò un’affermazione forte – ha proseguito il presidente dell’Upb – se il quadro esogeno internazionale migliora, il risultato non sarà 1,5% in più ma 1,8 o 1,9. Non ha importanza per noi, noi facciamo previsioni su quello che vediamo oggi“.

Stop al Def: la risposta del Governo

Dal canto suo il Governo non sembra voler arretrare di un millimetro. La manovra non cambia perchè lo spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero, io vado diritto. Non torniamo indietro”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad ‘Agorà’ su Rai3 dicendosi sicuro che “lo spread non arriverà a 400”.

Il ministro per gli affari europei Paolo Savona a Porta a Porta aveva aperto una possibilità. “Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare” ha detto Paolo Savona. E sulla polemica Bankitalia-Di Maio Savona sottolinea, “Meno partecipo a questi scambi meglio è…”. “L’errore che fanno sia Fmi che Bankitalia è mettere la stabilità finanziaria come presupposto dello sviluppo, io dico che devono andare almeno di pari passo. La costruzione dell’Europa non dà per scontato che si debba avere la stabilità prima dello sviluppo”, ha aggiunto il ministro. “C’è bisogno di ben oltre il 2,4%” di rapporto deficit-Pil ha precisato, sottolineando che il Def presentato dal governo è “corretto, cauto e moderato”. “Ci dicono che le previsioni della manovra sono ottimistiche? Sono i risultati di modelli egonometrici e degli interventi che noi facciamo”, ha aggiunto il ministro. Infine sul ruolo della Bce: “Tra i compiti della Banca centrale europea c’è quello della stabilità finanziaria, quindi quello di abbattere lo spread, deve intervenire in acquisti” di titoli italiani”, ha sottolineato Savona.

