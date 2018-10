Inizi a prepararsi chi vuole accedere all’ Esame commercialista 2018: la seconda sessione d’esame si terrà infatti il prossimo 15 e 22 novembre. Chi la supera avrà l’accesso all’iscrizione all’Albo dei commercialisti.

Con Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 26 gennaio 2018 sono infatti state indette per i mesi di giugno e novembre 2018 rispettivamente la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato.

Chi vuole quindi prendere parte alla seconda sessione dell’esame di Stato deve presentare apposita domanda. Vediamo come ed entro quando si può fare.

Consulta qui lo speciale Professioni

Esame commercialista 2018: il calendario delle prove

Come anticipato la prossima sessione d’esame vedrà le prove tenersi in queste date:

15 novembre 2018 – sezione A dell’Albo

– sezione A dell’Albo 22 novembre 2018 – sezione B dell’Albo

Sempre all’interno di queste sessioni si terranno anche le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio del revisore legale.

Esame commercialista 2018: requisiti di ammissione

Chi vuole partecipare alla sessione d’esame deve essere certo di possedere determinati requisiti. In particolare:

Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-77 o LM-56 (ex DM 270/2004) o laurea specialistica in una delle seguenti classi: 84/S o 64/S (ex DM 509/1999), oppure diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99 ;

in una delle seguenti classi: LM-77 o LM-56 (ex DM 270/2004) o in una delle seguenti classi: 84/S o 64/S (ex DM 509/1999), oppure rilasciato dalle facoltà di Economia secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99 Tirocinio compiuto

Esame commercialista 2018: quando scade la domanda

Il termine per la domanda di partecipazione all’Esame commercialista scade il prossimo 18 ottobre 2018. Ciò significa che entro questa data va presentata la propria domanda presso la segreteria dell’Università o Istituto dove intendono svolgere l’esame di abilitazione.

Consulta qui la tabella delle sedi disponibili

Esame commercialista 2018: come presentare domanda

Come già detto l’istanza di partecipazione alla sessione d’esame va presentata all’Università in cui il candidato intende svolgere le prove, tra quelle in elenco.

Importante dire che chi ha presentato domanda per la prima sessione ma non è riuscito a partecipare alle prove può presentarsi alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro il 18 ottobre 2018, facendo riferimento alla documentazione già allegata in quella precedente.

L’istanza va presentata in carta semplice indicando nome e cognome, data di nascita e di residenza, e allegando i seguenti documenti:

per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista :

: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell’economia);

diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali) ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile :

: diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

per le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali :

a) per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative: i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

b) per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile.

Inoltre, nella domanda il candidato dichiara di aver diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art.11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’ art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

– certificato di compimento del tirocinio professionale rilasciato dal competente Ordine professionale,

– attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale o dichiarazione attestante l’assolvimento del tirocinio.

Esame commercialista 2018: come si svolge

Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista consistono in:

tre prove scritte (di cui una pratica);

ed una prova orale.

Prima prova scritta: su materie come ragioneria generale, revisione aziendale, finanza aziendale, tecnica professionale, ecc.

Seconda prova scritta: su materia come diritto fallimentare, commerciale, privato, tributario, lavoro e previdenza, ecc.

Terza prova pratica: esercitazione su materie previste per la prima prova scritta.

Prova orale: su materia quali informatica, sistemi informativi, economia, matematica, legislazione e deontologia.

Per prepararsi al meglio all’Esame consigliamo il seguente kit si preparazione:

