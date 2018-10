Mancano poche ore all’inizio delle prove del Concorso infermieri Romagna, per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, da assegnare al servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, indetto dalla Ausl di Ravenna. La domanda per candidarsi a partecipare al concorso è scaduta da tempo. Ora è il momento di cimentarsi con le prove.

Vediamo in dettaglio come si svolgerà il Concorso e come prepararsi ad affrontare l’iter di selezione.

Concorso Infermieri Romagna: come si svolge

Chi ambisce a diventare infermiere nella bella Romagna dovrà confrontarsi con un iter selettivo formato da 3 prove d’esame:

una prova scritta;

una prova pratica;

una prova orale.

Prova scritta: il candidato sarà chiamato a rispondere a quiz a risposta sintetica o multipla su diversi argomenti, come ad esempio la professione dell’infermiere, infermieristica clinica generale e specialistica, legislazione, organizzazione, ricerca, deontologia professionale.

Prova pratica: è focalizzata sulla verifica delle conoscenze delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche assistenziali ovvero degli aspetti organizzativi, di ricerca, evidence based nursing e relazionali della disciplina infermieristica ovvero tesi alla risoluzione di casi assistenziali.

Prova orale: sarà centrata sugli argomenti d’esame. Inoltre comprenderà anche la verifica della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, a scelta tra l’inglese ed il francese

Concorso Infermieri Romagna: quando si svolgono le prove

Abbiamo visto che il Concorso chiama i candidati a cimentarsi con 3 prove. Diciamo subito che la prova scritta e quella pratica si terranno nello stesso giorno: mercoledì 10 ottobre 2018.

La prova scritta si considera superata se si ottiene una una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno punti 14/20.

Concorso Infermieri Romagna: esiti delle prove

Si potranno conoscere i risultati delle prove direttamente online. Gli esiti delle prove infatti saranno pubblicati sul sito web: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni> Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.

La pubblicazione online equivale a tutti gli effetti a una comunicazione ufficiale dei risultati. L’Amministrazione quindi si considera esentata dall’invio della notifica ai candidati partecipanti, che hanno effettuato le prove.

Per prepararsi alle prove consigliamo il seguente manuale:

