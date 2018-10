A pochi giorni dalla pubblicazione degli esiti delle prove scritte, è stato ora pubblicato sul portale dell’Istituto il diario delle prove orali del Concorso Inps 967 posti di Consulente protezione sociale.

Lo svolgimento degli orali si terrà da lunedì 29 ottobre 2018 a mercoledì 5 dicembre 2018.

Come la stessa Inps ha comunicato sul sito web:

“Si comunica che per la calendarizzazione delle prove orali la Commissione esaminatrice ha estratto la lettera “M” dell’alfabeto.

I candidati saranno convocati alle prove orali, a partire da lunedì 29 ottobre 2018, secondo il calendario di seguito riportato. Si precisa che le ulteriori date di convocazione saranno pubblicate successivamente.

Le prove orali si terranno presso la Direzione Generale dell’Inps, via Ciro il Grande n. 21, Roma”.

Le convocazioni saranno comunicate a mezzo raccomandata AR, ovvero mezzo Pec per coloro che hanno indicato tale indirizzo in domanda o con successiva comunicazione alla Direzione Centrale Risorse Umane – Area Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo del personale delle Aree professionali”.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, “sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte”.

Per poter visualizzare la propria prova e per scaricare l’attestato di presenza è necessario accedere al seguente link utilizzando le proprie credenziali: https://consultazioneonline.ilmiotest.it/

Si ricorda che l’username è costituito dal proprio codice fiscale e la password dagli ultimi sette numeri del protocollo riportato sulla domanda di partecipazione al concorso (in alto a destra). Ad esempio: numero di protocollo “INPS.0003.28/05/2018.00012345”, password “0012345”.

Fonte Inps

© RIPRODUZIONE RISERVATA