C’è tempo fino al 4 ottobre per candidarsi al Concorso Sna 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che intende preparare 123 figure di dirigenti da inserire nelle amministrazioni pubbliche.

Vediamo in dettaglio i requisiti di ammissione, come presentare la domanda e come si svolgerà la selezione concorsuale.

Concorso Sna 148 allievi: requisiti di ammissione

Per partecipare al Concorso Sna, i candidati devono essere in possesso di precisi requisiti che riguardano il titolo di studio. Possono essere ammessi al Concorso:

Chi è in possesso di una laurea specialistica, o magistrale, o del diploma di laurea (conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999), nonché di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione (ottenuto presso le scuole di specializzazione secondo il decreto del Presidente del Consiglio 27 aprile 2018, n. 80).

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che sono in possesso di una laurea specialistica, o magistrale, o del diploma di laurea (ottenuto secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea).

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. (La Sna si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente).

Godimento dei diritti civili e politici.

Concorso Sna: come presentare domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Sna deve essere presentata solo online sul sito internet della Sna. Deve rigorosamente essere inviata entro le 23.59 del 4 ottobre 2018. Nel caso si sia commesso un errore durante la compilazione della domanda, si può sempre modificare entro le 23:59.

Concorso Sna: come si svolge

L’iter selettivo del Concorso Sna prevede 3 prove scritte, una prova orale. Tutte e tre le prove verranno svolte in tre giorni diversi. Ogni candidato avrà a disposizione sei ore di tempo per terminare ciascuna delle prime due prove e quattro ore per concludere la terza.

In particolare:

prima prova scritta

verifica le conoscenze e le competenze dei candidati in materie giuridiche, ma anche l’attitudine al ragionamento giuridico, la potenzialità di produrre analisi critiche di problemi complessi e di individuare soluzioni argomentate. La prova consiste nella redazione di un elaborato basato su un dossier che sarà distribuito ai candidati.

seconda prova scritta

in questa prova al centro ci saranno le materie economiche, l’analisi delle politiche pubbliche e la capacità dei candidati di utilizzare gli strumenti e le metodologie di queste discipline per produrre diagnosi e proposte argomentate inerenti ai problemi delle attività delle pubbliche amministrazioni. Anche questa prova prevede la redazione di un elaborato, sulla base di un dossier distribuito ai candidati.

Terza prova scritta

La terza prova scritta del Concorso Sna, consisterà in una composizione da svolgere in lingua inglese.

la prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio vertente su tutte le materie delle prove scritte.

