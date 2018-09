Tra i bandi in scadenza a settembre, c’è quello del Concorso polizia municipale Genova per 40 agenti. I candidati assunti otterranno un contratto a tempo pieno, categoria C posizione economica C1, purchè però si iscrivano entro e non oltre le ore 24 di oggi 27 settembre 2018 (e ovviamente superino l’iter selettivo).

Si ricorda che 8 posti sono a favore del personale delle FF.AA e 5 posti dei dipendenti del Comune di Genova a tempo indeterminato categoria B.

Vediamo ora in dettaglio i requisiti per partecipare, come presentare la domanda e come si volgerà il Concorso.

Concorso polizia municipale Genova 40 posti: requisiti

Può accedere alle selezioni del Concorso solo chi è in possesso di questi requisiti:

Cittadinanza italiana

Maggiore età (18 anni)

idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire

non avere condanne penali, procedimenti penali in corso

posizione regolare per gli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985

non aver esercitato obiezione di coscienza con servizio civile in sostituzione di quello militare

non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

possedere il diploma di scuola secondaria superiore di 5 anni

possedere patente A o B senza limiti

ottime capacità visive (per maggiori dettagli vedi Bando)

funzione uditiva normale senza l’uso di protesi

possesso dei requisiti prico-fisici necessari per il porto d’armi

Concorso polizia municipale Genova 40 posti: come fare domanda

Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla seguente pagina web:

Le domande devono essere spedite entro le ore 24 di oggi 27 settembre 2018.

La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

La domanda dovrà essere stampata e conservata con cura per essere esibita il giorno fissato per la preselezione.

I candidati dovranno presentarsi il giorno fissato per la preselezione muniti, pena esclusione, della seguente altra documentazione:

a) documento d’identità personale in corso di validità, b) domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura telematica;

Concorso polizia municipale Genova: come si svolgono le prove

Per ambire al posto di agente di polizia municipale in questo Concorso, i candidati devono superare un iter selettivo basato su più step. Nello specifico:

una prova preselettiva

La preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate come programma delle prove (scritte ed orali).

prova di efficienza fisica

La prova di efficienza fisica viene effettuata per verificare il possesso da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, consisterà in tre prove atletiche con le seguenti specificità: corsa 1000 metri, salto in alto, piegamenti sulle braccia.

una prova scritta

La prova scritta consiste in quiz a risposta multipla sulle materie indicate nel Bando. Per fare alcuni esempi: codice della strada, depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, diritto penale, procedura penale, legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale, ecc.

una prova orale

La prova orale verte infine sugli stessi argomenti della prova scritta, e su una serie di altri argomenti, tra cui: procedura sanzionatoria amministrava, elementi di tecnica della circolazione stradale, ordinamento degli Enti locali, diritto e doveri del pubblico dipendente, Statuto del Comune di Genova, ecc.

Per maggiori dettagli è possibile consultare direttamente il Bando del Concorso

Inoltre, per prepararsi al meglio consigliamo:

