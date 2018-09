Come indicato sullo stesso sito web del Ministero di giustizia, sono usciti gli esiti del Concorso per 320 posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto del 31 maggio 2018 e pubblicato in gazzetta ufficiale n.67 del 5 settembre 2017 (4° serie speciale), attualmente affissi all’Albo del Ministero.

Sono inoltre state estratte le Corti d’appello per lo svolgimento della prova orale.

Per adesso si potrà accedere e visualizzare i nomi dei candidati ammessi agli orali e lo si potrà fare recandosi al Ministero di giustizia, luogo in cui è stato esposta la lista ammessi.

Concorso 320 posti magistrato ordinario: i candidati risultati idonei

Sono risultati idonei 347 candidati su 1920 partecipanti.

Lunedì scorso sono state aperte le relative buste, ognuna contenente i 3 elaborati dei singoli candidati.

Digitando il proprio codice fiscale ed il numero di tessera, possono essere visualizzati: cognome; nome; data di nascita; voto di diritto civile; voto di diritto penale; voto di diritto amministrativo.

Le prove scritte si sono svolte presso la Nuova Fiera di Roma nei giorni 23, 24 e 26 gennaio 2018, in cui hanno consegnato i tre compiti 1.920 candidati dei 5.696 che si erano presentati.

Concorso 320 posti magistrato ordinario: scheda concorso e diritto di accesso

Il Ministero della Giustizia renderà altresì nota la pubblicazione, nella Scheda concorso, delle seguenti ulteriori informazioni:

-i verbali relativi all’abbinamento delle buste ed i criteri delle prove orali;

-gli avvisi per i candidati idonei ammessi alle prove orali e per i non idonei;

-le indicazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.

Concorso 320 posti magistrato ordinario: ordine Corti d’appello per la prova orale

Di seguito l’ordine con il quale sono state estratte le Corti di Appello per lo svolgimento della prova orale:

BARI REGGIO CALABRIA ROMA CAGLIARI FIRENZE TORINO CATANIA CATANZARO BRESCIA TRIESTE NAPOLI TRENTO VENEZIA BOLOGNA PALERMO CAMPOBASSO L’AQUILA MILANO LECCE SALERNO GENOVA PERUGIA MESSINA ANCONA POTENZA CALTANISSETTA

