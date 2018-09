“Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell’accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo la 68esima sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, in corso a Roma.

Conte ha poi precisato “Oggi alle 18.30 abbiamo un ulteriore incontro con la manovra: il ministro Grillo ci ha fatto pervenire richieste sulla sanità, c’è molta attenzione”.

