Dietrofront Ryanair: bagaglio a mano rimborsato a 2 mln di passeggeri

Dietrofront di Ryanair: ha annunciato ieri che offrirà gratuitamente il bagaglio registrato da 10 chili ai 2 milioni di passeggeri che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario e che hanno prenotato il proprio volo prima del 31 agosto per viaggiare dal 1° novembre. “Questo -afferma la compagnia- é il giorno in cui Ryanair introdurrà la sua nuova policy che include un bagaglio registrato da 10 kg più economico ed elimina le procedure d’imbarco del secondo bagaglio a mano presso il gate d’imbarco causa di ritardi nelle partenze”.

“Tutti i 2 milioni di passeggeri che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario sono stati avvisati oggi tramite email e un bagaglio registrato da 10 kg è stato aggiunto gratuitamente alla loro prenotazione” ha fatto sapere la compagnia irlandese.

La compagnia aerea low cost ha sottolineato inoltre che “ci sono circa 50.000 passeggeri che hanno prenotato il 31 agosto ed hanno aggiunto l’Imbarco Prioritario (come servizio aggiuntivo) dopo il 1° settembre, vista l’introduzione della nuova policy il 31 agosto”. “A tutti questi passeggeri sarà rimborsato il costo di 8 euro dell’Imbarco Prioritario e Ryanair consentirà loro di viaggiare con Imbarco Prioritario gratuitamente”.

Fonte Adnkronos