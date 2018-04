Pubblicato in Gazzetta il nuovo bando Inps per 967 posti di consulente protezione sociale. con il supporto del nostro autore Giuseppe Cotruvo, vi diamo qualche info sul bando e qualche suggerimento sulla preparazione. Già da qualche tempo si parla di un nuovo mega concorso indetto dall’istituto previdenziale, si pensava anche ad un ampliamento dei posti del Concorso da 365 posti, giunto ormai alla fase finale (la prova orale è prevista in diverse giornate dal 14 maggio al 20 giugno, consulta il Calendario).

Il bando dovrebbe selezionare i candidati sia valutando i titoli, sia attraverso le prove di selezione. I posti a disposizione dovrebbero essere 967 per il ruolo di consulente Protezione sociale.

Requisiti per il nuovo Concorso Inps

Potranno partecipare i candidati in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti discipline:

finanza (LM-16 o 19/S)

ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S)

relazioni internazionali (LM-52 o 60/S)

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S)

scienze della politica (LM-62 o 70/S)

scienze delel pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S)

scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S)

scienze economico/aziendali (LM-77 o 84/S)

scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S)

scienze statistiche (LM-82)

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S)

statistica demografica e sociale (90/S)

statistica economica finanziaria e attuariale (91/S)

statistica per la ricerca sperimentale (92/S)

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83)

servizio sociale e politiche sociali (LM-87)

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)

sociologia e ricerca sociale (LM-88)

sociologia (89/S)

metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S)

studi europei (LM-90 o 99/S)

giurisprudenza (LMG-01 o 22/S)

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

ovvero diploma di laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del Decreto 9 luglio 2009 del M.I.U.R.

Molto probabilmente non sarà necessario il livello B2 per la lingua inglese, ma durante le prove ne sarà accertata la conoscenza.

Prove di selezione

Il bando prevederà 2 prove scritte e una orale, precedute da una preselezione (in caso di un alto numero di candidati) con quiz a risposta multipla di logica, cultura generale, inglese e informatica.

La prima prova scritta consisterà in un quiz a risposta multipla sulle seguenti materie:

bilancio e contabilità pubblica,

pianificazione,

programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale,

diritto amministrativo e costituzionale,

diritto del lavoro e legislazione sociale.

La seconda prova scritta verterà su:

scienza delle finanze,

economia del lavoro,

principi di economia,

diritto civile,

elementi di diritto penale.

Entrambe le prove scritte saranno valutate in trentesimi con una soglia minima di punteggio di 21/30.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle scritte, ma anche inglese e informatica.

Saranno valutati anche i titoli, in particolare:

3 punti per la laurea magistrale, con voto finale da 101 a 105;

6 punti se il voto finale è da 106 a 110,

9 punti se è pari a 110 e lode.

Per la preparazione segnaliamo

CONCORSO INPS 365 POSTI DI ANALISTA DI PROCESSO-CONSULENTE PROFESSIONALE Giuseppe Cotruvo, 2017, Maggioli Editore 2017, Il presente volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione alla prova scritta oggettivo-attitudinale del concor- so a 365 posti di analista di processo-consulente profes- sionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. L’opera è divisa in due parti....



© RIPRODUZIONE RISERVATA