Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato il Concorso Agenzia Entrate per 650 posti, in particolare sono stati indetti bandi per i seguenti posti:

Requisiti per Concorso Agenzia Entrate

Per partecipare i candidati dovranno essere in possesso di:

laurea o diploma di laurea,

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Come presentare domanda per il Concorso Agenzia Entrate

i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione solo per via telematica su www.510trib.it entro e non oltre le 23.59 del 17 maggio 2018. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una

sola sede, fra quelle elencate nel punto 1.1 del bando, per la quale intendono concorrere.

Prove di selezione del Concorso Agenzia Entrate per funzionari amministrativi

La selezione dei candidati avverrà tramite le seguenti prove:

a) prova oggettiva attitudinale;

b) prova oggettiva tecnico-professionale;

c) tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

Prova oggettiva attitudinale

Le sedi, il giorno e l’ora di svolgimento della prova oggettiva attitudinale saranno

pubblicati il 5 giugno 2018, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Durante la prima prova i candidati dovranno rispondere ad una serie di quesiti a risposta multipla per dimostrare il possesso delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta.

Saranno ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano il

punteggio di almeno 24/30.

Per la preparazione alla prima prova consigliamo

Prova oggettiva tecnico-professionale

La prova oggettiva tecnico-professionale consiste in una serie di quesiti a risposta

multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto amministrativo;

d) elementi di diritto penale;

e) contabilità aziendale;

f) organizzazione e gestione aziendale;

g) scienza delle finanze;

h) elementi di statistica.

Solo i candidati che otterranno il punteggio minimo di 24/30 potranno accedere alla fase successiva.

Per la preparazione segnaliamo

Tirocinio e prova orale

Il tirocinio ha la durata di sei mesi ed è retribuito e si svilupperà in 36 ore settimanali

su cinque giorni lavorativi.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) elementi di diritto penale;

d) contabilità aziendale.

Durante il colloquio la commissione valuterà anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Per la preparazione segnaliamo

