Prende il via questa mattina alle 8.30 presso la nuova Fiera di Roma, ingresso Est, la seconda prova scritta del Concorso Inps. Possono partecipare solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 21/30 alla prima prova che si è svolta il 27 e 28 febbraio scorsi.

La prova tecnico professionale valuterà la preparazione dei partecipanti sulle seguenti materie:

I candidati che otterranno un punteggio minimo di almeno 21/30 potranno accedere alla prova orale del Concorso: il punteggio sarà tempestivamente pubblicato sul sito internet dell’INPS, nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sotto sezione ”Concorsi”.

Ricordiamo che i candidati che non si presenteranno alla prova saranno esclusi dal concorso.

Leggi anche Concorso Inps, cosa studiare per la seconda prova scritta

Come per la prima prova i candidati non potranno comunicare tra loro tranne che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.Non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili, pena esclusione dal concorso. È consentito portareu na penna biro blu o nera.

Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento e della copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata.