Il Comune di Venezia ha indetto un concorso per titoli e esami per l’assunzione a tempo determinato di 50 agenti di Polizia Municipale (Scarica il bando). Per partecipare i candidati dovranno inviare la propria domanda entro il prossimo 5 aprile. Vediamo nel dettaglio i requisiti dei candidati, come presentare la propria candidatura e come prepararsi alle prove di selezione previste dal bando.

Requisiti per concorso 50 Agenti di Polizia Municipale

Per partecipare al Concorso i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali richiesti dai concorsi pubblici e:

età tra i 18 e i 30 anni,

diploma di scuola secondaria superiore quinquennale (maturità),

possesso della patente di cat. B,

requisiti psico-fisici di attitudine alla mansione,

conoscenza della lingua inglese.

Domanda per concorso 50 Agenti di Polizia Municipale

I candidati dovranno inviare la propria domanda di partecipazione entro le ore 16 del 5 aprile tramite procedura telematica sul sito del Comune di Venezia (compila la domanda online). Alla domanda i candidati dovranno allegare la fotocopia della carta di identità e

l’attestazione del versamento in conto corrente postale di Euro 10,00.

Prove di selezione del concorso 50 Agenti di Polizia Municipale

Il bando prevede 3 prove di selezione: la prova scritta, la prova di efficienza fisica e infine quella orale.

La prova scritta sarà suddivisa in 2 parti:

la prima consiste nella risoluzione di una batteria di quiz a risposta chiusa su scelta multipla cui viene assegnato un punteggio massimo di 30/30. (si supera con il punteggio di almeno 18/30),

la seconda in una prova scritta che il candidato sosterrà obbligatoriamente per la lingua inglese, nonché per ogni ulteriore lingua che ha dichiarato di conoscere nella domanda di partecipazione al bando tra francese/spagnolo/tedesco/russo.

Per superare la seconda parte della prova scritta è necessario conseguire

l’idoneità nella prova di lingua inglese (vale 3 punti).

I quiz saranno presi dalle seguenti materie:

Nozioni sul sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (c.d. legge di depenalizzazione) limitatamente al capo I (le sanzioni amministrative), sezione I (principi generali) sezione II (applicazione);

Nozioni sulla disciplina della circolazione stradale e del regolamento di esecuzione e di attuazione ;

Ordinamento e funzioni della Polizia Municipale (legge 7 marzo 1986 n. 65 e legge Regione Veneto 40/88);

Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento, principi generali;

Elementi di diritto e procedura penale- istituti fondamentali;

Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2018;

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia – testo vigente.

I candidati che avranno superato la prova scritta saranno sottoposti all’accertamento dei

requisiti fisico-funzionali e infine quelli ritenuti idonei affronteranno la prova orale che verterà sulle materie oggetto della prova scritta e sulla verifica delle attitudini generali alle funzioni da svolgere e sulla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse.

Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentare valido documento di riconoscimento munito di fotografia.

Il 20 aprile sarà pubblicato all’Albo Pretorio del comune sede e orario della prova scritta che si svolgerà il 23 aprile.

La prova orale avrà luogo a partire dal giorno 4 maggio 2018.

