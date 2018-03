L’accesso al lavoro tramite Concorsi pubblici comporta mesi di studio e tempi di svolgimento medio lunghi, tra svolgimento delle prove, formazione della graduatoria e assunzione da parte dell’ente titolare del bando.

La formazione da parte della Commissione della graduatoria finale dei candidati che decreta il vincitore o i vincitori del concorso non è cosa semplice e può essere contestata, sottoponendola alla giurisdizione, vediamo nel dettaglio come.

La graduatoria provvisoria, formulata dalla Commissione esaminatrice, è sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione, che esegue un mero riscontro di legittimità, con lo scopo di accertare la regolarità formale e sostanziale delle operazioni di concorso.

Qualora vengano riscontrati vizi di legittimità, l’Amministrazione deve rinviare gli atti alla Commissione, non potendo sostituirsi a questa. La Commissione viene a tal fine riconvocata nella stessa composizione, per procedere al rinnovo delle operazioni riconosciute illegittime.

La graduatoria, una volta approvata, viene pubblicata (sull’Albo dell’Ente o sul bollettino del Ministero) e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La graduatoria indica la successione degli idonei, secondo l’ordine di merito.

I primi graduati, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono i potenziali vincitori, ma essi possono essere proclamati tali solo quando viene accertato l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando.

Con l’approvazione della graduatoria definitiva si chiude la fase procedimentale amministrativa, soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, e inizia la fase relativa all’immissione in servizio, previa sottoscrizione del contratto, soggetta alla giurisdizione del Giudice ordinario.

La graduatoria definitiva può comunque essere annullata di ufficio, in autotutela, o in seguito a decisione della giurisdizione amministrativa. L’annullamento della graduatoria travolge tutti gli atti consequenziali, ivi compreso il contratto di lavoro. Tale annullamento ha efficacia erga omnes e investe la graduatoria nel suo complesso, tranne il caso in cui il vizio che ha determinato l’annullamento riguardi la posizione di un singolo candidato.

In base al principio utile per inutile non vitiatur vanno ripetute le operazioni ritenute illegittime e annullate e quelle consequenziali. Rimangono invece salve le operazioni concorsuali che siano oggettivamente indipendenti rispetto a quelle illegittime.

In materia di impugnazione di atti riguardanti le fasi concorsuali, il T.A.R. Calabria, Catanzaro, ha precisato, con decisione n. 709 del 2 maggio 2017, che, in regime di impiego pubblico privatizzato, le controversie seguono, quanto al riparto di giurisdizione, le regole previste dall’art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, essendo, quindi, attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario tutte quelle inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, giacché la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano la fase successiva a detta approvazione.

La procedura concorsuale, infatti, termina con la compilazione della graduatoria finale e con la sua approvazione, spettando alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del Giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.

Peraltro, se è vero, in via generale, che l’approvazione della graduatoria segna il limite temporale oltre il quale sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, è pur vero che permane la giurisdizione del Giudice amministrativo nell’ipotesi in cui sia stato posto in essere un atto di autotutela che incida sulla validità della graduatoria stessa o comunque della procedura concorsuale, mediante l’adozione di un contrarius actus, la cui legittimità deve essere verificata dal Giudice amministrativo (Cass. civ., S.U., 26 febbraio 2010, n. 4648).

Nel caso esaminato dal T.A.R. Calabria, Catanzaro, parte ricorrente non aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’assunzione né aveva messo in discussione i principi giurisprudenziali attinenti all’assenza di un obbligo al reclutamento di un dipendente pur in presenza di una graduatoria, ma aveva contestato la legittimità dell’atto di autotutela con il quale l’Amministrazione procedente aveva annullato propri atti precedentemente adottati relativi alla procedura in questione e precisamente il bando di concorso e la deliberazione di programmazione del fabbisogno del personale, adducendo diverse doglianze. Di conseguenza, la giurisdizione è correttamente quella del Giudice amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa ha anche affermato che, sino all’immissione in servizio e alla nomina, l’Amministrazione ha il potere di non procedere alla nomina e di annullare la procedura concorsuale e la relativa graduatoria, in presenza di valide e motivate ragioni di interesse pubblico che facciano venire meno la necessità o l’opportunità di copertura del posto, dovendo il Giudice adìto valutare la ragionevolezza di tali scelte e la coerenza delle scelte successivamente compiute (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3359).

