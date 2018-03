Sono disponibili sul sito del Miur le FAQ relative al Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati, che saranno aggiornate nei prossimi giorni. Il bando per l’insegnamento nella scuola secondaria rivolto a docenti abilitati (Leggi il bando) selezionerà i candidati attraverso una prova orale, la valutazione dei titoli e un percorso formativo della durata di un anno.

Come partecipare al Concorso Scuola 2018

Per partecipare al Concorso Scuola 2018 i candidati possono presentare la domanda di partecipazione solo per via telematica con l’istanza Polis entro le 23,59 del 22 marzo, presentando l’istanza in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto. Ricordiamo che è possibile concorrere per più classi di concorso anche mediante un’unica istanza.

I candidati dovranno indicare la lingua straniera ( tra inglese, francese, spagnolo e tedesco) che sarà oggetto di valutazione durante il colloquio.

È previsto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 5 euro per ogni classe di concorso per la quale si vuole concorrere.

FAQ del MIUR sul Concorso Scuola 2018

All’interno della sezione delle FAQ il Ministero risponde a domande di vario genere, in particolare sul punteggio attribuito ai titoli e al pagamento del contributo di segreteria.

Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella?

Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

Ho letto che la certificazione C1 in lingua straniera vale 6 punti; avendo due certificazioni C1, sono solo 6 punti o si sommano e ne sono 12? Posso inserirle entrambe (punto B.5.10)?

La funzione POLIS permette l’inserimento di più di una certificazione linguistica purché, se di pari livello, relative a lingue diverse.

