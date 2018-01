È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre scorso il bando di Concorso Oss Friuli per 188 posti. Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti per partecipare, come presentare la domanda e come si svolgeranno le prove di selezione.

Requisiti per accedere al Concorso OSS Friuli

Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea,

2) età non inferiore agli anni 18;

3) diploma di istruzione secondaria di primo grado o aver assolto l’obbligo scolastico;

4) il titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale.

Come presentare la domanda di partecipazione

I candidati devono compilare la domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo online sul sito EGAS nella sezione Concorsi, entro il 18 gennaio 2018.

La domanda può essere compilata ed eventualmente aggiornata entro i termini di scadenza del bando. A questa vanno allegati i seguenti documenti:

Contributo concorsuale a titolo di gestione dei diritti di segreteria di 10,33 euro

copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa,

Fotocopia documento identità valido.

Prove di selezione del Concorso OSS Friuli

In caso di un elevato numero di domande potrà essere organizzata una prova di preselezione con pubblicazione del calendario almeno 10 giorni prima sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono previste 2 prove di selezione:

– prova pratica,

– prova orale.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale in:

predisposizione di piani assistenziali/procedure,

esempi di utilizzo di protocolli assistenziali,

descrizione e/o simulazioni di interventi clinici infermieristici.

La prova potrà consistere nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla.

La prova orale sarà un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica.

